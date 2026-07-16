ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ : ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್‌ ರೈ

ಮೈಸೂರು: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಕುರಿತು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿರೋಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಕುರಿತು ಒಮ್ಮತದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗಲೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ 175 ಕೋಣಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 182 ಕೋಣಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 175 ಕೋಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ರೈ ತಿರುಗೇಟು: ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಶೋಕ್ ರೈ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗ್ಯಾಕೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. "ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಹಣ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 23 ಕಂಬಳಗಳಿಗೆ 1.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಬಳವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ," ಎಂದರು.
ಅರಮನೆಗೂ ಕೋಣಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಇತಿಹಾಸದ ನಂಟು: ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಮೆರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿರೋಧದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಹಿಂದೆ ರಾಜಮಾತೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಬಳದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಅರಮನೆಗೆ ಕುದುರೆ ನಂಟಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಕೋಣಗಳ ನಂಟಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೂ ಕೋಣಗಳಿಗೂ ನಂಟಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ರಾಜಮಾತೆಯವರು ಸ್ವತಃ ಕರೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು," ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಬಳದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 25 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.