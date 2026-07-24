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CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಒಕ್ಕಲಿಗರು.. ಅದ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ; ಖಡಕ್‌ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ MLA

ಒಂದು ತಿಗಣೆ ಕಚ್ಚಿದರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಿಗಣೆ ಜಿರಲೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಯುವಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 24, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:00 PM IST
CM ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಒಕ್ಕಲಿಗರು.. ಅದ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡ; ಖಡಕ್‌ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ MLA

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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