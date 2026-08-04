/ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿಗೆ ಇದು ಕಾಲವಲ್ಲ.. ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಫೋಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ MLA ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?

CM DK Shivakumar cabinet: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲದೇ ಒಟ್ಟು 19 ನೂತನ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೇ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಾರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡ್ಯದ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಅವರು, ನಾನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡೂ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಖುಷಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರು ಮಾಡಲಿ. ಯಾರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರು ತಮಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವೇಳೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೇಳುವುದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಬೇಸರವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಕದಲೂರು ಉದಯ್ ಅವರು, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 120 ಅಡಿ ತುಂಬಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ 19 ಜನರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಕೋಟಾದಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿಗೆ ಇದು ಕಾಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿರುವ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.