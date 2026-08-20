/ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಸಾ*ವಿನ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು.. ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ!

Mother and child incident in Hassan: ಹೆತ್ತ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ, ತಾಯಿಯೂ ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ? ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆತಂದು ಕೊಂದು ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರೋ ಹಿಂದಿನ ಕರಾಳ ಸತ್ಯ ಏನು?.
ಇದು ಹೆತ್ತ ಕರುಳಿನ ಕಂದನನ್ನೇ ಕೈಯಾರೆ ಕೊಂದ ಕರಾಳ ಕಥೆ. ಹೆತ್ತ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದು ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ತಾಯಿ ಶರಣಾಗಿರುವ ನೋವಿನ ವ್ಯಥೆ. ಸಾವಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ. ಹೌದು, ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಆರ್ಯನ್ ಕೊಲೆಯಾದ ಮಗು ಹಾಗೂ 28 ವರ್ಷದ ಅನುಶ್ರೀ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ತಾಯಿ, ಬಳಿಕ ಅನುಶ್ರೀ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ನೇಣುಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿ-ಮಗುವಿನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಅರಿಯದ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಬದುಕು ದುರಂತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಬದುಕೂ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾಸನ ಎಸ್ಪಿ ಶುಭಾನ್ವಿತಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗು ಕೊಂದು ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಖಾಸಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಅನುಶ್ರೀ ಮೂಲತಃ ಆಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರು. ಮದುವೆ ಆದಗಿನಿಂದಲೂ ಬೆಂಹಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು, ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿವೆ. ಅನುಶ್ರೀ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಳು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಜಗಳವಾದಾಗ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾದಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಶ್ರೀಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವೇ ಆಕೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಮೂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡಾ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಗಂಡನಿಗೂ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಇವಳದ್ದು ಮಾಮೂಲಿ ಅಂತಾ ಗಂಡ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡದೇ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಹೊಡೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಮಗು ಕೊಂದು ತಾಯಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎರಡು ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಸನದ ಹಿಮ್ಸ್ಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನದೇ ಕಂದನ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸುವಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೋವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂಬುದು ಈಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ದುರಂತದ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಾಯಿ-ಮಗುವಿನ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.