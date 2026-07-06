Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • /ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಬಳ.. MP ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಬಳ.. MP ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಗರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

Written ByBhimappa
Published: Jul 06, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:54 PM IST
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಬಳ.. MP ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳುವುದೇನು?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ಬಿಡದ ಸಂಬಂಧಿಕರು.. ಠಾಣೆ ಮುಂದೆಯೇ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತಾ?
Love story case50 min ago
2
Bengaluru Stone Quarry Accident1 hr ago
3
World Cup 2026 Golden Boot1 hr ago
4
BJP1 hr ago
5
Pratap Simha1 hr ago