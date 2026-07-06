/ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಬಳ.. MP ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳುವುದೇನು?

MP Yaduveer Wodeyar statement: ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕರಾವಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನಲೆ ಇದೆ. ಕಂಬಳ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮೈಸೂರು -ಕೊಡಗು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಬಳ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಬಳ. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಗರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ. ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ದಸರಾವನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಮೇಳೆ, ಯುವ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದೋಷಗಳು ಇವೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳು ಇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯು ಮೊದಲು ಆಂತರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.