/ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಯ ಬಿಸಿಲು! ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ

Mysore Weather Updates: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಮೋಡ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಾತಾವರಣದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ನಡುವೆಯೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 34.2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2018ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಕೂಡ 34.2°C ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 29.4°C ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ದಾಖಲಾಗಿರುವ 34.2°C ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 5 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಈ ಬಿಸಿಲು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿಲು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಹಗಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಒಣಹವೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 19.8°C ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 34°C ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
34.2°C ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಮೈಸೂರಿನ ಹವಾಮಾನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 34.2°C ಆಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಮತ್ತೆ 34.2°C ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಹೀಟ್ವೇವ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ
ಬಿಸಿಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯೂ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಶೇ.57ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊರತೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲೂ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಶೇ.58ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕೃಷಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಜಲಾಶಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಒಣಹವೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಳೆಯಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೊಳಗಾಗಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಸಿಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ?
ಮೈಸೂರಿನ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 34°C ಇರಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು 33°C ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 32–33°C ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಹಗುರ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 33°C ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 4°C ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಿನವೂ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮೈಸೂರಿನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿತಕರ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ 34.2°C ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಈ ವರ್ಷದ ಹವಾಮಾನದ ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚುರುಕಾದರೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ನಡುವೆಯೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಮವಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಒಣಹವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಮೈಸೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.