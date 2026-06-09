Mysuru Crime News Today: ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ಮನೆಯ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ನೇ*ಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ*ವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಕೊ*ಲೆಯ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ನೇಣುಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ಶ*ವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಯನ್ನು ಹುಣಸೂರು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ನಿಂಗರಾಜು ಅವರ ಮಗಳು ಸಂಧ್ಯಾ (30) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆತನೇ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ ನೇಣು ಹಾಕಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಹುಣಸೂರು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ನಿಂಗರಾಜು ಪುತ್ರಿ ಸಂಧ್ಯಾಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಟೀಕೆ ಲೇಔಟ್ ಮಹದೇವ್ ಪುತ್ರ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ದಂಪತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಕಳೆದ (ಜೂನ್ 8, ಸೋಮವಾರ) ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಗಂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೂಂಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿ ನೇ*ಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಮಗಳ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ, ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಶವದ ಬಳಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂತೈಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಶ*ವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು:
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಧ್ಯಾ ತಾಯಿ ಗೀತಾ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಅಳಿಯನೇ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ ನೇ*ತು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಂಧ್ಯಾಳಿಗೆ ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಮೂವರೂ ಸೇರಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿನಾಕಾರಣ, ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನರಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳು. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಗಳು ನೇ*ಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು. ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬರೀ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಹೆಂಡತಿ ನೇ*ಣು ಹಾಕಿ ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗಳನ್ನ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದೀಯ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಮೃತ ಸಂಧ್ಯಾ ತಾಯಿ ಗೀತಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಘಟನೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವೇ ನೇರ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯೋ ಕೊ*ಲೆಯೋ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆರೋಪಿಯಂತು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದು, ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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