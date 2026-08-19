/Mysuru Dasara 2026: ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂಬಾರಿ ಯಾಕೆ ಹೊರುತ್ತಿಲ್ಲ?

Mysuru Dasara 2026: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಗಜಪಡೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 12 ಆನೆಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿವೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 2026ರ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಗಜಪಡೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿರುವುದು. 60 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರವಾದ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ದೂರವಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
12 ಆನೆಗಳೇ ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ
2026ರ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಆನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ, ಏಕಲವ್ಯ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಗೋಪಿ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಸುಗ್ರೀವ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕಾವೇರಿ, ರೂಪ, ಚೈತ್ರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಗಜಪಡೆ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿ ಭೀಮ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷ ಆನೆಗಳನ್ನ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಬಳಿಕ ಆಯ್ಕೆ
ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ವಿವಿಧ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆನೆಗಳ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನಡೆದ ಆಯ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ಗಜಪಯಣ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಜಪಯಣ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಸರಾ ಆನೆಗಳು ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಜಪಯಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗಜಪಡೆಯನ್ನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಮನೆ ಆವರಣದಿಂದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ತಾಲೀಮು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಭಿಮನ್ಯು ಇಲ್ಲದ ದಸರಾ: ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಹೊರುತ್ತಾರೆ ಅಂಬಾರಿ?
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೊರುತ್ತಿದ್ದ. ಸತತ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂಬಾರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ದಸರಾ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆನೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಗಳನ್ನ ಭಾರವಾದ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಹೊಸ ಆನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗಾಗಲೇ ದಸರಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಗಜಪಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ
ದಸರಾ ಆನೆಗಳನ್ನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರುವ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ನಗರದ ಸಂಚಾರ, ಜನಸಂದಣಿ, ವಾದ್ಯಗಳ ಸದ್ದು, ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಆನೆಗಳು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಸರಾ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಜಪಡೆಗೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯರ ತಂಡ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಆನೆಗಳ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ದಸರಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನಾಡಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಗಜಪಡೆ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ; ಗಜಪಡೆ ಮತ್ತು ಜಂಬೂಸವಾರಿ ನಾಡಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಅರಮನೆಯ ವೈಭವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ದಸರಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗಜಪಡೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾರಿ 12 ಆನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ದಸರಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಬಂದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ಗಜಪಯಣದ ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಯ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2026ರ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಹೊಸ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 12 ಆನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಗಜಪಯಣ, ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಹೊಸ ಸಾರಥಿಯ ಆಯ್ಕೆ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳಾಗಿವೆ. ನಾಡಹಬ್ಬದ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗಜಪಡೆ ಹೇಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.