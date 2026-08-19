/Mysuru Dasara 2026: ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರವುದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಲ್ಲ! ಇನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Mysuru Dasara 2026: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ 2026ರ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ (Mysuru Dasara 2026) ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 18 ಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಆನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಛರಿಯೆಂದರೆ 12 ಆನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯ (Abhimanyu Elephant) ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ (Ambari) ಹೊರುವ ಮುಖ್ಯ ಆನೆಯಾಗಿ 2020ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ಆರು ಬಾರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ 'ಕಾಡಿನ ಕಾವಲುಗಾರ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ
ಸತತ 6 ಬಾರಿ 750kg ಇರುವ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಈಗ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಮೆರೆದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿರ್ವತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ʻಕಾಡಿನ ಕಾವಲುಗಾರʼಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೇವಲ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕಾಡಾನೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Combing Specialist ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದೆ.
ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ 12 ಆನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ :
ಧನಂಜಯ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಗೋಪಿ, ಕಾವೇರಿ,ಮಹೇಂದ್ರ, ಸುಗ್ರೀವ, ಏಕಲವ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ರೂಪ, ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಂಠ ಆನೆಗಳು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಗಜಸೇನೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಆನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಎಂಬ ಆನೆಗಳನ್ನು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
2026 ರ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನ ಯಾರು ಹೊರಬಹುದು?
ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು 3 ಆನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಧನಂಜಯ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮೂರು ಗಜಗಳು. ಈ ಮೂರು ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ದಸರಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಅಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ 26 ರಂದು ಮೊದಲ ಗಜಪಡೆಯು ಹಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಿ ವೀರನಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಅಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಮೊದಲ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಅರಮನೆಯೆದುರು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಕ್ಕೆ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ಕ್ಕೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂತೂ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ದ ದಸರಾವನ್ನು ವಿಜ್ರಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.