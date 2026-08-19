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Mysuru Dasara 2026: ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರವುದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಲ್ಲ! ಇನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?


Abhimanyu Elephant: 2026ರ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಯುತಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಜಪಡೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 19, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:25 PM IST
Mysuru Dasara 2026: ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರವುದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಲ್ಲ! ಇನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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