/ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026ಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ: ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ, ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ಆಯ್ಕೆ!

Mysuru Dasara 2026: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2026ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಆನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರೆಯ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಪಟ್ಟದ ಆನೆ ಮತ್ತು ನಿಶಾನೆ ಆನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಹಾಗೂ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಆನೆಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪಟ್ಟದ ಆನೆ ಹಾಗೂ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರ ಒಡನಾಟವೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ದಸರೆಯ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಆಯ್ಕೆ
ಮೈಸೂರು ದಸರೆಯ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠನನ್ನ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಸರೆಯಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತರಬೇತಿ, ನಡವಳಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕಂಠನ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ದಸರಾ ದಿನದಂದು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದ್ದಾನೆ.
ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ಆಯ್ಕೆ
ಇದೇ ವೇಳೆ ಏಕಲವ್ಯನನ್ನ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯ ಪಾತ್ರವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈಭವವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ತಂಡವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಏಕಲವ್ಯ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ದಸರಾ ಆನೆಗಳ ತಂಡದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ
ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಆನೆಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಾಜವಂಶದ ನಂಟು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿವೆ. ಆನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವೇಳೆ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಆಯ್ಕೆ ವೇಳೆ ಮೊಮ್ಮಗನಿಂದ ಆನೆಗಳ ಮುದ್ದಾಟ
ಆನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಕೂಡ ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೆರೆತಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಆನೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ದಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೈಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಸರಾ ಆನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟವೂ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೈಸಿ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬು ಕೊಟ್ಟ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು
ಆನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಬಳಿಕ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೈಸಿ ಹಾರೈಸಿದರು. ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ನೀಡಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ದಸರಾ ಆನೆಗಳು ಕೇವಲ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರದೆ, ಮೈಸೂರು ದಸರೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳ ತರಬೇತಿ, ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭವು ದಸರಾ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿತು.
ದಸರಾ 2026ಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಆನೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ದಿನ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಟ್ಟದ ಆನೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಲಿದೆ. ನಿಶಾನೆ ಆನೆ ಏಕಲವ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆನೆಗಳೂ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ವೈಭವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರಮನೆಯ ವೈಭವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯೇ ದಸರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026ರ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮತ್ತು ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ದಸರಾ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿನ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆನೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಮತ್ತು ಏಕಲವ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದಸರಾ ಆನೆಗಳ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ವೈಭವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.