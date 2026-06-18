Mysore power cut today: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿ.ವಿ. ಮೊಹಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಕಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಜೂನ್ 18, ಗುರುವಾರ) ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಗರದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ (Electricity Interruption) ಎಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ (CHESCOM) ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಲಿದೆ?
ಚೆಸ್ಕಾಂ (CHESCOM) ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿ.ವಿ. ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದ್ದು (Mysuru Power Cut) ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ?
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ (CHESCOM) ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು 66/11 ಕೆ.ವಿ. ವಿಜಯಪುರ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಜಯಪುರ, ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ, ಗೋಪಾಲಪುರ, ಉದ್ಬೂರು, ಧನಗಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾದವಗಿರಿ, ಹಿನಕಲ್, ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಗೋಕುಲಂ 1ನೇ ಹಂತ, ಗೋಕುಲಂ 2ನೇ ಹಂತ ಹಾಗೂ ಗೋಕುಲಂ 3ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಯೋಗನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 18 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
66/11 ಕೆ.ವಿ. ಸೌಥ್ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗ ರಾಯನಕೆರೆ, ಕೆ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮಹದೇವಪುರ, ಜಯನಗರ, ಕುವೆಂಪುನಗರ ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಮತ್ತು ಅಪೋಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಂದು ಭಾಗಶಃ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ (CHESCOM) ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾಗರೀಕರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಚೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
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