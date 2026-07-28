/ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ..! ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಡದೆ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಕನ್ನಡತಿ

commonwealth bronze shot put : ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಜುಲೈ 23 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2026ರವರೆಗೆ 23ನೇ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ (Commonwealth Games 2026) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 74 ದೇಶಗಳ ಸುಮಾರು 3,000 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ಪ್ಯಾರ ಅಥೀಟ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಶಾಟ್ ಪಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟಾನುಘಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಎಫ್-57 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿ ಒಡ್ಡಿದ ಅವರು 7.26 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ವೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದವರೇ ಆದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು 9.81 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಶಾಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡತಿ ಶಿಲ್ಪಾಗೆ ಶೈಲಾಗೆ ಕಂಚು
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಚುಗಾರ ಕೊಪ್ಪಲಿನ ಶೈಲ-ಶಾಂತಾ ಎಂಬ ರೈತ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೈಲಾ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೆ ಶಾಟ್ಪುಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪಾಲ್ಗೋಂಡು ಕಂಚಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ
ಹೌದು ಶಿಲ್ಪಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಛಲ ಬಿಡದೆ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು 2019ರಲ್ಲಿ 29 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಕೋಚ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಂತರ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ತೊರೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಿ ಈಶನ್ ಅವರಿಂದ ಶಾಟ್ಪುಟ್ ತರಭೇತಿ ಪಡೆದು ಸ್ಕಾಟ್ಲಂಟ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಡದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಬೆಡಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಲು (Commonwealth Kreedalu) ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು