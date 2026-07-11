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  • /HD Kumaraswamy: ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಬಳ ಬೇಡ; ಹೆಚ್‌ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

HD Kumaraswamy: ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಬಳ ಬೇಡ; ಹೆಚ್‌ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Kambala in Mysuru: ಇನ್ನು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ (Karavali) ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (HD Kumaraswamy) ಅವರೂ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ (Mysuru Dasara) ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 11, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:10 PM IST
HD Kumaraswamy: ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಬಳ ಬೇಡ; ಹೆಚ್‌ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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