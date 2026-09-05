/ಜಮೀನಿನ ಬದು, ನೀರು, ದಾರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ.. ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನೋವಿನ ಸತ್ಯ

Mandya Naveen incident: ಆತ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸದ ಬಿಡುವಿನ ನಡುವೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋದವನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದನು. ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋದವ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಆತನ ಮೃತದೇಹ. ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?,
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು, ಮೃತದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಗುರುತು. ಅಂದ ಹಾಗೇ ಈ ಕೊ*ಲೆ ನಡೆದಿರೋದು ಮಂಡ್ಯದ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ. ಕಟ್ಟೇರಿ ಗ್ರಾಮದ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನವೀನ ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಕೊ*ಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಣ್ಣ ಜಗಳ.
ಹೌದು, ಮೃತ ನವೀನ್ ಮೈಸೂರಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ, ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗಿದ್ದ ಮುರ್ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ತಾನಾಯ್ತು ತನ್ನ ಕೆಲಸವಾಯ್ತು ಅಂತಿದ್ದವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಜಮೀನಿನವರಾದ ಚಲುವರಾಜು ಹಾಗೂ ಆತನ ಪುತ್ರ ಕಾಂತರಾಜು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನವೀನನಿಗೆ ತನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಕೊಡದೇ, ಅಗತ್ಯಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರನ್ನು ನವೀನನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೂ ಹರಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಜಮೀನಿನ ಬದು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಅಗಾಗ್ಗೆ ಕಿರಿಕ್ ತೆಗೆದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಲೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಂತರಾಜು ದೊಡ್ಡವರ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಕೇಳುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೈಲು ನೋಡಿ ಬಂದವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಸೇರುವ ಭಯವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನವೀನನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾಂತರಾಜು, ನಿನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದ ನವೀನನ್ನು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಜಮೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಡಿಎಸ್ ನಾಲೆವರೆಗೆ ಮೃತದೇಹ ಎಳೆದು ತಂದು ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತನಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಕಾಂತರಾಜು ಎಂದಿನಂತೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿಗೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಂತೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದಿದ್ದನಂತೆ. ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಳೆದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ ನವೀನನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿವೆ, ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾಲೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ 11:30ರ ವೇಳೆಗೆ ಆತನ ಮೃತದೇಹ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಈ ನಡುವೆ ಕಾಂತರಾಜುನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ನೋಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದನಂತೆ. ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಗೈದು ಒಬ್ಬನೇ ನಾಲೆಗೆ ಎಸೆದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆತನ ತಂದೆ ಚಲುವರಾಜು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನವೀನನ್ನ ಕೊಂದು ಬಾತು ತಿಂದ ಕಾಂತರಾಜು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ.