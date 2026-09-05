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ಜಮೀನಿನ ಬದು, ನೀರು, ದಾರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ.. ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನೋವಿನ ಸತ್ಯ

ನವೀನನಿಗೆ ತನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಕೊಡದೇ, ಅಗತ್ಯಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರನ್ನು ನವೀನನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೂ ಹರಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಜಮೀನಿನ ಬದು ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಅಗಾಗ್ಗೆ ಕಿರಿಕ್ ತೆಗೆದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Sep 05, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:55 PM IST
ಜಮೀನಿನ ಬದು, ನೀರು, ದಾರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ.. ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನೋವಿನ ಸತ್ಯ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಜಮೀನಿನ ಬದು, ನೀರು, ದಾರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ.. ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನೋವಿನ ಸತ್ಯ
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