Post Office News: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಖಾತೆದಾರರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ!

Post Office News: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಫೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ಕನ್ನ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ FD, TM, MIS ಮತ್ತು SSA ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 11 ಸಾವಿರ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಮಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇವರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚೆಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ FD, TM, MIS, SSA ಮತ್ತಿತರ ಖಾತೆಗಳು ಮೆಚ್ಯುರ್ ಆದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ತಾವೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಗುರುತರ ಸುಮಾ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾ ಅವರ ಗಂಡ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಮಾಯಕ ಜನರು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವ್ರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಸುಮಾ ಬಡವರ ದುಡ್ಡು ನುಂಗಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸಿರುವ ಸುಮಾ ಅವರನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
ಸುಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ‘ಇಲಾಖೆಯ ನಿಮಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನಿಖಾ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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