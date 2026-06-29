Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • /ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ‌ ಅವ್ಯವಹಾರ.. BJP ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ‌ ಅವ್ಯವಹಾರ.. BJP ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

285 ಕೋಟಿ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಎಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ರಿ ಹೆವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಷಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೀತಂಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 29, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:13 PM IST
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ‌ ಅವ್ಯವಹಾರ.. BJP ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
60ರ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಫಿಟ್‌ ಇರಬೇಕಾ? ಈ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
heart attack30 min ago
2
DV Sadananda Gowda50 min ago
3
saturn Nakshatra Pada Change 202653 min ago
4
DV Sadananda Gowda talks about BY Vijayendra Change Audio viral1 hr ago
5
Arecanut Price Today1 hr ago