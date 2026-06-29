/ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ‌ ಅವ್ಯವಹಾರ.. BJP ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Preetha Gowda statement: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅವ್ಯವಹಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೀತಂಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾದ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ತಡಬಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೀತಂಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೀತಂಗೌಡ ಅವರು, ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾವೊಬ್ಬರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನಿಗೂ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಉತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತ್ಯಾಪೆ ಹಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಿಎಜಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು 285 ಕೋಟಿ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಎಜಿ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ರಿ ಹೆವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಷಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೀತಂಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋ ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವೇ ಹೇಳಿರೋ ಏಪ್ರಿಲ್- ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋದು 285 ಕೋಟಿ ಇರೋದು. 2,800 ಕೋಟಿ ಬಂದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಿರೊ ದುಡ್ಡನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ. ಶ್ವೇತಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ, ದಯಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಣ ಪೋಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೀತಂಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ನುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಇನ್ನು ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.