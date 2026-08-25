/ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಈ ಜೈಲಿನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೈಫೈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಖೈದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊ**ಲೆ ಆರೋಪದಡಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾಸುವ ಮೊದಲೇ ಸಿಸಿಬಿ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿದ್ದ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಚಾರ್ಜರ್, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲೋಪಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯ ಜೈಲಲ್ಲೂ ಹೈಫೈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಜೈಲಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಖೈದಿ ಗೆಳತಿ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೈಫೈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಜವೇ? ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
KSLSA ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜೈಲು ಕರ್ಮಕಾಂಡ:
ಸೋಮವಾರ (ಆ. 24, 2026) ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KSLSA) ತಂಡ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಹಾಗೂ ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಖೈದಿಯೊಬ್ಬ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರದೆ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
KSLSA ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಮಂಡ್ಯ ಜೈಲು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೆಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಖೈದಿಯೊಬ್ಬ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಹಮದ್ ಹುಸೇನ್, ಅನಧಿಕೃತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಖೈದಿ ಆಗಿದ್ದು, ಆತ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ADLR ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಆತನ ಗೆಳತಿ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು ಆರೋಪಿಯ ಅನಾಚಾರ:
ಜುಲೈ 2ರಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಪಿ.ಬ್ಯಾಟರಾಯಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ, ಸರ್ಕಾರಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾರ್ ಬಂಧ್, ದಾಖಲೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮಹಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಜುಲೈ 3ರಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಆರೋಪಿ ಮಹಮದ್ ಹುಸೇನ್ ವಿರುದ್ಧ BNS ಕಾಯ್ದೆ 61(2), 204, 316(5), 318(3), 335, 336(3), 340(2), 341, 149ಅಡಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ KSLSA ತಂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಜೈಲಿನ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಜೈಲು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆರೋಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿನ್ನೆ ದಿಢೀರ್ ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ KSLSA ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ (ಆ. 24, 2026) ಸಂಜೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹಾಗೂ DLSA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿ., KSLSA ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿ, ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ನಲ್ವಡೆ ಮತ್ತು DLSA ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ್ ಎಂ. ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಮಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.