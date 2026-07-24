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Mysuru Protest: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ತಿಗಣೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ; ಪ್ರತಾಪ್‌ ಸಿಂಹ ಆಕ್ರೋಶ

Prathap Simha: ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 24, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:25 PM IST
Mysuru Protest: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ತಿಗಣೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ; ಪ್ರತಾಪ್‌ ಸಿಂಹ ಆಕ್ರೋಶ

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Prajwal B

Prajwal B

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Mysuru Protest: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ತಿಗಣೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ; ಪ್ರತಾಪ್‌ ಸಿಂಹ ಆಕ್ರೋಶ
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