/ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಮಳೆ: KRS, ಹಾರಂಗಿ ಖಾಲಿ.. ಖಾಲಿ.. ಬರದ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ತವರು!

ನಾಡಿಗೆ ನೀರುಣಿಸೋ ಕಾವೇರಿ ತವರಿಗೆ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ ಕಳೆದು ಜುಲೈ ಆರಂಭವಾದ್ರೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾವೇರಿ ಒಡಲು ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜೀವನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರುಣಿಸೋ ಕಾವೇರಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರುಣನ ಮುನಿಸಿನಿಂದ ಜೂನ್ ಕಳೆದು ಜುಲೈ ಬಂದರೂ ವಾಡಿಕೆಯ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಡಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ನಂಬಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 345.09 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1418.24 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 2827.97 ಅಡಿಗಳು ಇದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ 2851.77 ಅಡಿಗಳು ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತು. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದರೆ ಕಾವೇರಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಂಬಿರುವ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಭಾವದ ಪರಿಣಾಮ:
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಜಲಮೂಲಗಳು ಬತ್ತಿಹೋಗಿವೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಭತ್ತ, ಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಕಾಳುಗಳು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲೂ ಆಗದೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಆಗದೆ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾಕೋ ಈ ಬಾರಿ ವರುಣ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಡಿಕೆಯ ಮಳೆ ಆಗದೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಜೀವಕಳೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿಕರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಆಕಾಶ ನೋಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಿದಾರೆ.