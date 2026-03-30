ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ನುಂಗಿ ಮಗು ಸಾ*ವು: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರಿನ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ

Swallowing Hibiscus Flower Baby Dies in Mysuru district: ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ, ಹೂವು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ, ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹೂವೇ ಹಾಲುಣುವ ಹಸುಗೂಸಿನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾಗಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನು ನುಂಗಿ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಹೂವು ನುಂಗಿ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿರುವ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುದರ್ಶನ್, ನವ್ಯ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಪುತ್ರ ಚಿನ್ಮಯ್ ಗೌಡ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು?
ಚಿನ್ಮಯ್ ಗೌಡ ಎಂಬ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಗಂಡು ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಿತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಅಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕರೆದು ಹೂವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ತೊಟ್ಟಿನ ಭಾಗ (ಹೂವಿನ ಹಸಿರು ದಿಂಡಿನ ಭಾಗ)ವನ್ನು ಮಗು ನುಂಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಗು ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದೆ.
ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮಗು ನರಳುತ್ತಿದ್ದದನ್ನು ಕಂಡ ಮಗುವಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಹನಗೋಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿ ಆಗದೆ ಹಸುಗೂಸು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಲದು. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ದುರಂತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಮಯ ಮಿಂಚಿ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚೆತುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.