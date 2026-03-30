  ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ನುಂಗಿ ಮಗು ಸಾ*ವು: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರಿನ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ

ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ನುಂಗಿ ಮಗು ಸಾ*ವು: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರಿನ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ

Baby dies after swallowing hibiscus flower: ಮನೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ನುಂಗಿ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಂದಮ್ಮ ಹಸು ನೀಗಿರುವ ಧಾರುಣ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 30, 2026, 03:26 PM IST
  • ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಸುಗೂಸಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಪಾ*ಶವಾದ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು
  • ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ನುಂಗಿ ಉಸಿರುಚೆಲ್ಲಿದ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಂದಮ್ಮ

ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಿಕ್ಕೇರಿಸೋ 5 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯತೆ..
Dev Anand
ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಿಕ್ಕೇರಿಸೋ 5 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯತೆ..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಣಾಮ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ..
Turkey gold sales
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಣಾಮ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ..
ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಹಣದ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತೆ..
Raja Yoga 2026
ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಹಣದ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತೆ..
ನಾನೇನು ಪವಿತ್ರಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತೀರದ ಆಸೆಗಳಿವೆ! ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮರೆಮಾಚುವುದಿಲ್ಲ
ACTRESS
ನಾನೇನು ಪವಿತ್ರಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತೀರದ ಆಸೆಗಳಿವೆ! ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮರೆಮಾಚುವುದಿಲ್ಲ
ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ನುಂಗಿ ಮಗು ಸಾ*ವು: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರಿನ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ

Swallowing Hibiscus Flower Baby Dies in Mysuru district: ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ, ಹೂವು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ, ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹೂವೇ ಹಾಲುಣುವ ಹಸುಗೂಸಿನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾಗಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನು ನುಂಗಿ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 

ಹೂವು ನುಂಗಿ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿರುವ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುದರ್ಶನ್‌, ನವ್ಯ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಪುತ್ರ ಚಿನ್ಮಯ್ ಗೌಡ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಏಪ್ರಿಲ್‌ 01ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ

ಘಟನೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು?
ಚಿನ್ಮಯ್‌ ಗೌಡ ಎಂಬ ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಗಂಡು ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಿತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಅಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕರೆದು ಹೂವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ತೊಟ್ಟಿನ ಭಾಗ (ಹೂವಿನ ಹಸಿರು ದಿಂಡಿನ ಭಾಗ)ವನ್ನು ಮಗು ನುಂಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಗು ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದೆ. 

ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮಗು ನರಳುತ್ತಿದ್ದದನ್ನು ಕಂಡ ಮಗುವಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಹನಗೋಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿ ಆಗದೆ ಹಸುಗೂಸು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  ತಂದೆಯ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ನಡುವೆಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನೆರವಾದ ಬಿಇಒ!  

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಲದು. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ದುರಂತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಮಯ ಮಿಂಚಿ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚೆತುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

