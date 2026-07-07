Bengaluru Mysuru Expressway: ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪುಡಾರಿಗಳ ಗುಂಪು ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಹ*ಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಿನ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮೀಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸಾಗರ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಹ*ಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸಾಗರ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಪುಡಾರಿಗಳ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹ*ಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ-ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿಯವರ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 5ರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಘಟನೆ ಹಿನ್ನಲೆ:
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪುಂಡರ ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ಸಾಗರ್ ನಡುವೆ ಕಿರಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಸಾಗರ್ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪುಂಡರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮದ್ದೂರು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಬಳಿ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಹ*ಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹ*ಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪುಂಡರು:
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿಂದಲೂ ಸಾಗರ್ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುಂಡರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮದ್ದೂರು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಬಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಗರ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದರ ಮೇಲೆ ಹ*ಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ತಲೆಗೆ ಜಾಕ್ ರಾಡ್ನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹ*ಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿದರೂ ಪುಡಾರಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Video of mob attack on a family on the Bengaluru-Mysuru Expressway captured on dashcam of another car. pic.twitter.com/OmmffZdt3O
— Shiv Aroor (@ShivAroor) July 7, 2026
5 ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮನ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರದ ಪುಡಾರಿಗಳು:
ಸಾಗರ್ ಮೇಲೆ ಪುಡಾರಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಸಾಗರ್ ಅವರ 5 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ನಮ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದು ಗೋಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರದ ಪುಂಡರು ಮಗುವಿನ ಕೈ ನುಳಿಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಾಗರ್ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆ:
ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮದ್ದೂರು ಪೊಲೀಸರು ಸಾಗರ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪುಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ಮದ್ದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಕೇವಲ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನಗರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಓಡಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಪುಡಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಪುಂಡರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪಾಠವಾಗಿರಬೇಕು.