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Bomb Threat: 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಾಂ*ಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ! ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

ಇದೀಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಬಾಂಬ್‌ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 29, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:45 PM IST
Bomb Threat: 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಾಂ*ಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ! ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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