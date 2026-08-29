/Hanuru Shootout Case: ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ; ತನಿಖೆಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಐಡಿ ಎಂಟ್ರಿ 

Chamrajnagar Shooting Case: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಹನೂರಿನ ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸಿಐಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿಐಡಿ ಎಂಟ್ರಿ
ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಶೂಟೌಟ್ ಗೆ ಮೂವರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ, ಅರಣ್ಯ ಕಚೇರಿಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆ ತಡೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ದ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಳೆಮುರದಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗೆ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ ಮೃತ ಅಂಥೋನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ನಿ ಲೂರ್ದು ಮೇರಿ, ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ತನಿಖಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಶೂಟೌಟ್ ಸೇರಿ ಕಳ್ಳಬೇಟೆ ಶಿಬಿರ ಧ್ವಂಸ, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆಗಿಳಿದ ನಾಲ್ಕು ತಂಡ ತಂಡ
ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಗೆಳೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಡಿಎಸ್ಪಿಗಳಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಾಗೇದಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೇರಿ ಶೈಲಜಾ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಐಡಿಯ ಒಂದು ತಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಮಾಪುರ ಹನೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತು ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿ ಸ್ಪೋಟದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶೂಟೌಟ್ ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ಪೋಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೊಳೆಮುರದಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖಾ ವರದಿ ನಮ್ಮ ಕೈಸೇರಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಐಡಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ, ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬಂದಿರುವ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದವು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಾಂಶವೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತದೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಶೂಟೌಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶೂಟೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಏನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಐಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.
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