Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • /Hanuru Shootout Case: ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ; ತನಿಖೆಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಐಡಿ ಎಂಟ್ರಿ 

Hanuru Shootout Case: ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ; ತನಿಖೆಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಐಡಿ ಎಂಟ್ರಿ 

Chamrajnagar Shooting Case: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಹನೂರಿನ ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸಿಐಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 29, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:16 PM IST
Hanuru Shootout Case: ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ; ತನಿಖೆಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಐಡಿ ಎಂಟ್ರಿ 

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Health Tips: ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಟಾಣಿ ತಿನ್ನಿ.. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವು!
2
3
4
5