ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

Mandya protest: ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರು ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. SIRಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರನ್ನ BLOಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಮಂಡ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. SIR ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತು ತಪ್ಪಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರನ್ನ BLOಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು SIR ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು..
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಹಾಕಿಯರ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಯೂಟ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಗಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಬಿಎಲ್ಎ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಗೌರವಧನವನ್ನು 41ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಯೂಟ ನೌಕರರ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ತಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಬಿಎಲ್ಒ( BLO) ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಲವರು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಡಿನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ.. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಯವರರೆಗೂ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.