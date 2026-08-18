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Chamarajanagar Shootout Case: ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ; ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!


Survivor Mahima Das Video: ಶೂಟೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಮದಾಸ್ (Mahimadas) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಮದಾಸ್‌ ಏನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 18, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:33 PM IST
Chamarajanagar Shootout Case: ಹನೂರು ಶೂಟೌಟ್ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ; ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

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Prajwal B

Prajwal B

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