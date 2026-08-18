Mahima Das video: ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂವರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ (Shootout Case) ಈಗ ಎರಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಖಾಕಿ ಜಾಲಾಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಶೂಟೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಮದಾಸ್ (Mahimadas) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಮದಾಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಬದುಕುಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ; ಕೇಸ್ ಗೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್
ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಶಾಗ್ಯ ಬೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ತುಪಾಕಿ ಆರ್ಭಟದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದ ಮರಿಯಮಂಗಲದ ಮಹಿಮಾದಾಸ್ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುಳಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈತ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಕಾವೇರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕಿಳಿದ ಖಾಕಿ, ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಶೂಟೌಟ್ ನಡೆದ ದಿನ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಬದುಕುಳಿದ ಮರಿಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಮಾದಾಸ್ ಈಗ ವೀಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡಿ ಬಂದೆ. ಪೊಲೀಸರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಂಡರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಿಮಾದಾಸ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಹೊಳೆಮುರಿದಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮೋಹನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಮುತ್ತುರಾಜ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ರೂಪಾ, ಸಿಸಿಎಫ್ ಮಾಲತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಲೆಸ್ಟಿಕ್ ತಜ್ಞರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಶೂಟೌಟ್ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಇನ್ನು, ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ಮು, ಈ ನಡುವೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸತ್ಯ ಶೋಧನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಶೂಟೌಟ್ ಸತ್ಯಾಂಶ ಬಯಲು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ನ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು ಯಾರು ಅಮಾಯಕರು, ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ.