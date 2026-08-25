/Mysuru Dasara: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರು; ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಗಜಪಡೆ!

Mysuru Dasara: ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಿಂದ 5 ಅನೆಗಳು ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ತೆರಳಿದ ಆನೆಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾ? ಅವುಗಳನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರು
ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಗಜಪಡೆಗಳು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಾರೆ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐದು ಆನೆಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿವೆ. ಆನೆಗಳು ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿನ ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ವಲಯದ ಎಸಿಎಫ್ ನವೀನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಸರಾಗೆ ತೆರಳುವ 5 ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಬಳಿಕ ಬಳಿಕ ಲಾರಿ ಏರಿದ ದುಬಾರೆಯ ಧನಂಜಯ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಗೋಪಿ, ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಆನೆಗಳು ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದವು. ಕೊಡಗಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿಯತ್ತ ತೆರಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡಾನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಗಜಪಡೆ, ಮೈಸೂರಿನ ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಗಜ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಸಲಿವೆ.
ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾನೆ
ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಗಜಪಯಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಆನೆಗಳನ್ನ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಎಕ್ಸಪರ್ಟ್ ಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಇದೀಗ ಆನೆಗಳು ಫೈನಲ್ ಆದ ಹಿನ್ನಲೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆನೆಗಳು ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದವು. ಆನೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿನಿಂದ ದಸರಾ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರಲಿದ್ದು, ದಸರಾ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆನೆಗಳು ಕೊಡಗಿಗೆ ಮರಳಿ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಆನೆಯೊಂದಿದೆ ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗರು ಕೂಡ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲೇ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಕಾಡು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಆನೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆಗಳು, ಇದೀಗ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ವೈಭವ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ದುಬಾರೆಯಿಂದ ಆನೆಗಳ ಈ ಪಯಣ, ಮೈಸೂರಿನ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಲಿದ್ದು. ನಾಡಹಬ್ಬದ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಕೊಡಗಿನ ಗಜಪಡೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರೋದಂತು ಸತ್ಯ.