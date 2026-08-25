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  • /Mysuru Dasara: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರು; ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಗಜಪಡೆ!

Mysuru Dasara: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರು; ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಗಜಪಡೆ!

Kodadgu Elephants: ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಿಂದ 5 ಅನೆಗಳು  ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದೆ‌. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ತೆರಳಿದ ಆನೆಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾ? ಅವುಗಳನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು?  ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 25, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:24 PM IST
Mysuru Dasara: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರು; ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ ಗಜಪಡೆ!

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Prajwal B

Prajwal B

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