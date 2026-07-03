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Chamarajnagar-Mandya: ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದ ಕಾರನ್ನೂ ಬಿಡದ ಕಳ್ಳರು; ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಫೈಯರ್ ಮಾಡಿದ ಯುವಕರು

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕಾರನ್ನೂ ಬಿಡದೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.  ಮಂಡ್ಯದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಫೈಯರ್ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಎಸ್ಪಿ ಡಾ. ವಿಜೆ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫೈಯರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 03, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:54 PM IST
Chamarajnagar-Mandya: ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದ ಕಾರನ್ನೂ ಬಿಡದ ಕಳ್ಳರು; ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಫೈಯರ್ ಮಾಡಿದ ಯುವಕರು
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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