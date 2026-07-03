/Chamarajnagar-Mandya: ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದ ಕಾರನ್ನೂ ಬಿಡದ ಕಳ್ಳರು; ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಫೈಯರ್ ಮಾಡಿದ ಯುವಕರು

Chamarajnagar: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಖತರ್ನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕಾರನ್ನೂ ಬಿಡದೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಶಾಕ್ ಕಾದಿತ್ತು. ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾರ ಕಾರಿನಿಂದ ಖದೀಮರು ಸ್ಟೆಪ್ನಿ (ಸ್ಪೇರ್ ಟೈರ್) ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದ ಕಾರನ್ನೂ ಬಿಡದ ಕಳ್ಳರು
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗೊಂಡ ಕಾರನ್ನು ಚಾಲಕ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟೈರನ್ನೇ ಕಳ್ಳರೂ ಎಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಕಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಕಳ್ಳರ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಂಬುವವರು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಪಘಾತವಾದ ಕಾರನ್ನೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಫೈಯರ್ ಮಾಡಿದ ಯುವಕರು!
ಮಂಡ್ಯ: ಮಂಡ್ಯದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಫೈಯರ್ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಎಸ್ಪಿ ಡಾ. ವಿಜೆ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫೈಯರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ 4:50 ಗಂಟೆ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 7 ಮಂದಿ ಯುವಕರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದು, ಮಂಡ್ಯದ ಅಮರಾವತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹಳೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಫೈರ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಶಂಕರ್ ಎಂಬುವವರಿಂದ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 7 ಮಂದಿ ಯುವಕರನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಕಂಟೇನರ್ ಚಾಲಕ ಶಂಕರ್ ಜಾಗ ಬಿಡದ ಹಿನ್ನಲೆ, ಲಾರಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಶಂಕರ್ ಆರೋಪದನ್ವಯ, ರೋಹನ್ ಗೌಡ, ಶಶಾಂಕ್, ಅಫಾನ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಉಮರ್, ನಿತಿನ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಬೂಬ್ಕರ್, ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಎಂಬಾತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಗುಂಡುಗಳನ್ನೂ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
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