/Tiger Attack: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಹುಲಿ ಉಪಟಳ; ಹಸುವನ್ನೇ ಕೊಂದು ತಿಂದ ವ್ಯಾಘ್ರ

Chamarajanagar: ಚಾಮರಾಜನಗರ (Chamarajanagar) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಉಪಟಳ (Tiger) ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಶನಿವಾರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕುಲಗಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಸುವೊಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಂದು, ಅರ್ಧ ದೇಹ ತಿಂದು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕುಲಗಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕರಂಗನಾಯಕ ಅವರ ಹಸುವೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದ ಜಮೀನುವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ದಿಢೀರ್ ವ್ಯಾಘ್ರವೊಂದು ದಾಲಿ ನಡೆಸಿ ಹಸುವನ್ನೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ.
ಹಸು ತಿಂದ ಹುಲಿ!
ಚಿಕ್ಕರಂಗನಾಯಕ ಅವರು ಸಾಕಿದ್ದ ಹಸು ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಹುಲಿ ದಾಳೆ ನಡೆಸಿ, ಹಸುವಿನ ಅರ್ಧ ದೇಹವನ್ನೇ ತಿಂದು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪತ್ತೆಯಾದ್ರೂ, ಇನ್ನೂ ಹುಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (Chikkamagaluru) ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಲಗದ್ದೆ ಕವಿಕಲ್ ಮಠದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ (Tourist) ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಾಹನವನ್ನು ಹುಲಿರಾಯ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕೂಡಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಹುಲಿ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹುಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುತ್ತೋಡಿ ಅರಣ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಂಡದ್ದು, ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.