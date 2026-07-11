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Tiger Attack: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಹುಲಿ ಉಪಟಳ; ಹಸುವನ್ನೇ ಕೊಂದು ತಿಂದ ವ್ಯಾಘ್ರ

ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕುಲಗಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಸುವೊಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಂದು, ಅರ್ಧ ದೇಹ ತಿಂದು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 11, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:35 PM IST
Tiger Attack: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಹುಲಿ ಉಪಟಳ; ಹಸುವನ್ನೇ ಕೊಂದು ತಿಂದ ವ್ಯಾಘ್ರ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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