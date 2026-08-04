Bandipur Tiger Viral Video: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಈಜಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಂಡೀಪುರದ ತಾವರೆಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹುಲಿಯು ಮೊದಲು ಕೆರೆಯ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಈಜಾಡುತ್ತಾ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹುಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಈಜಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನೀರಿನತ್ತ ಹುಲಿಗಳ ಒಲವು
ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಲಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಈಜುಗಾರರು. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ಅವು ನೀರನ್ನ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಬಂಡೀಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಕೆರೆ, ಹಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುವುದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ವಿರಳ. ತಾವರೆಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ಹುಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಸರವಿರುವುದನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್
ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ʼಹುಲಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವಿದುʼ, ʼಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯʼ ಎಂಬಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಬಂಡೀಪುರದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಲಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣ ಬಂಡೀಪುರ
ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವು ನೀಲಗಿರಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ ವಲಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಕರಡಿಗಳು, ಜಿಂಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂಡೀಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಫಾರಿಯ ವೇಳೆ ಹುಲಿಯನ್ನ ನೋಡುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿಯುವುದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳತ್ತ ತೆರಳುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೆಣಕುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಡೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ದೂರದಿಂದಲೇ ಆನಂದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ವ್ಯಾಘ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಮುಖವನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಬಂಡೀಪುರದ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಮನಮೋಹಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.