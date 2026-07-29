/ಮಳೆಗಾಲದ ಮೋಜು: ತಾಳತ್ತಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ನವಿರೇಳಿಸುವ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ, ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ: ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು!

ಕೊಡಗು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಫರೆಂಟ್, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಸಮಯ ಆಟ ಎಲ್ಲವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಜಿನಾಟಕ್ಕೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ, ರನಿಂಗ್ ಹಿಗೆ ಎಂಜೈಯ್ ಮಾಡ್ತಿರೊ ಕ್ರೀಡಾಪಟ್ಟಗಳು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಮೀಪದ ತಾಳತ್ತಮನೆಯ ಮಲ್ಲನ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪನವರ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ.
ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಪುಟ್ಟಜಿಲ್ಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಮೀಪದ ತಾಳತ್ತಮನೆಯ ಮಲ್ಲನ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪನವರ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಾಳತ್ತಮನೆ ಇವರ ಸಹಯೊಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಕೋಟಿ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸುಮಾರು 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಷೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನೂ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೊಂಚ ಬಿಡುವು ನೀಡಿದ್ದು ಕೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಸಖತ್ ಥ್ರೀಲ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತು ಕೆಸರಿನೋಕುಳಿ ಆಟವನ್ನು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು.
ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳುತ್ತಾ.. ಏಳುತ್ತಾ.. ಹಾರುತ್ತ.. ಕುಣಿಯುತ್ತ ಕೆಲ ಕಾಲ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಟಾಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪುಟ್ಟಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಂತ್ತು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ, ಥ್ರೋಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣವನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಸರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಹುಡುಕುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟೋಟಗಳಿಗೂ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟೋಟಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳುತ್ತಾ ಏಳುತ್ತಾ ಆಟವಾಡಿರೋದು ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋದು ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಅನುಭವ ನೀಡಿದ್ದಂತು ಸತ್ಯ.