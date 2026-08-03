Packet Food Death: ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ ತಿಂಡಿ ತಂದ ದುರಂತ; ಬಾಲ್‌ ನುಂಗಿ ಮಗು ಸಾ*ವು

Mysuru: ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂಡಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮಗುವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂಡಿಯಿಂದಲೇ ದುರಂತ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೈಸೂರು (Mysuru) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 2) ದುರಂತ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ನುಂಗಿದ್ದು, ಆ ಬಾಲ್ ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ (Child Death By Ball). ಒಂದೆಡೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂಡಿ, ಇತರ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಗೌರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ದಂಪತಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಮುಕುಂದ್ ಮಯೂರ್. ಆದರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂಡಿ ತಂದ ದುರಂತದಿಂದಾಗಿ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮಗು, ಜೀವನವೆಂದರೆ ಏನೆಂಬುದೇ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಅಮ್ಮಾ ಅಂತ ಮೊದಲ ಮಾತಿನಿಂದ ತೊದಲು ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಮುಕುಂದ್ ಮಯೂರ್. ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಇಂದು ಕುಟುಂಬ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಅಳುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಗೌರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುರ್ ಕುರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಕುರ್ಕುರೆ, ಲೇಸ್ನಂತಹ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೃತ ಮಗು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನುಂಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮಗು ಒದ್ದಾಡಿದೆ. ಮಗು ಒದ್ದಾಡುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಪೋಷಕರು ತಕ್ಷಣ ಹುಣಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಮಗು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂಡಿ ತಂದ ಆಪತ್ತು ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಆಕರ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಬಾಲ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗುವೊಂದು ಸಾವನ್ಬಪ್ಪಿದ್ದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ..