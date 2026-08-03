Add Zee Business As A Preferred Source
App

Packet Food Death: ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ ತಿಂಡಿ ತಂದ ದುರಂತ; ಬಾಲ್‌ ನುಂಗಿ ಮಗು ಸಾ*ವು

Mysuru Tragedy: ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮಗುವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ದುರಂತ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 03, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:57 PM IST
Packet Food Death: ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ ತಿಂಡಿ ತಂದ ದುರಂತ; ಬಾಲ್‌ ನುಂಗಿ ಮಗು ಸಾ*ವು

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕನಕಗಿರಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶಿವರಾಜ್‌ ತಂಗಡಗಿ.. ಓದಿದ್ದು ಏನು, 4ನೇ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ!
2
3
4
5