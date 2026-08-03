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Kur Kure Death: ಕುರ್‌ಕುರೆ ತಂದ ದುರಂತ; ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲ್‌ ನುಂಗಿ ಮಗು ಸಾ*ವು

Mysuru Tragedy: ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಕುರ್‌ ಕುರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮಗುವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕುರ್‌ ಕುರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಿಂದಲೇ ದುರಂತ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 03, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:26 AM IST
Kur Kure Death: ಕುರ್‌ಕುರೆ ತಂದ ದುರಂತ; ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲ್‌ ನುಂಗಿ ಮಗು ಸಾ*ವು

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Prajwal B

Prajwal B

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