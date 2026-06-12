Chamarajanagar Crime: ಆತನಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದೆ ಇಲ್ಲ.. ಹೋಗೋದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ 24*7 ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಏನೋ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ನಿತ್ಯ ನಂಗೊಂದು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನತ್ರ ಫುಲ್ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ನೋಡಿ ಈ ಅಸ್ಸಾಮಿ.. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಕುಡಿದು ಬಂದ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಸಿ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಅಪ್ಪ, ಮಗ ಅಂತನೂ ನೋಡದೆ ಕೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸಲು ಬಂದವನ ಖೇಲ್ ಖತಮ್..!!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಮಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಹೆತ್ತ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗ ಇದೀಗ ಅಪ್ಪನಿಂದಲೇ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಸು ಅಂತ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮಗನನ್ನೆ ಮಟಾಷ್ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ..!!
ಹೌದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧರಾಜು ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಸಿದ್ದೇಗೌಡನಿಂದಲೇ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವ. ದಿನ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ತಂಗಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಜಗಳ, ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇತ್ತ ಮಗನ ಹಿಂಸೆ ತಾಳಲಾರದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೊದಲು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು, ನಂತರ ಮದುವೆಗೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಎಂದರೂ ಕೇಳದೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಜೂನ್ 11ರ ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದು ಬಂದ ಮಗನ ಜತೆ ಜಗಳವಾಡುವ ವೇಳೆ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಗ ಸಿದ್ದರಾಜುವನ್ನು ಅಪ್ಪ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಗಲಾಟೆ ವೇಳೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗಲಾಟೆ ವೇಳೆ ಕಾಲುತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆರೋಪಿತ ಸಿದ್ದೇಗೌಡನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬೇಸತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ವೇಳೆ ಸಿದ್ಧರಾಜು ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಮಗನೆ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕೊಲೆಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ, ಅದೇ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ಅವನ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಸಿದ್ಧರಾಜು ಶವವನ್ನ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಬದಲು, ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯೂ ಸೇರಿದ್ದು ಪಾಪಿ ಮಗನಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ.