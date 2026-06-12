Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • /Father-Son Crime: ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಸು ಅಂತ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮಗನನ್ನೇ ಮಟಾಷ್ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Father-Son Crime: ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಸು ಅಂತ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮಗನನ್ನೇ ಮಟಾಷ್ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಮಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಹೆತ್ತ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಕಿರಿಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗ ಇದೀಗ ಅಪ್ಪನಿಂದಲೇ  ಕೊಲೆಯಾಗಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 12, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:35 PM IST
Father-Son Crime: ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಸು ಅಂತ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮಗನನ್ನೇ ಮಟಾಷ್ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣ ದೋಚಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ UIDAI
Aadhaar card3 min ago
2
Tragic Crime9 min ago
3
Facebook Instagram outage27 min ago
4
Tamil Nadu CM Vijay Kollur temple50 min ago
5
‍‍free bus pass1 hr ago