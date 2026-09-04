ಮೈ- ಬೆಂ ದಶಪಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬಿರುಕು.. ವಾಹನ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

Published by: Yashaswini V | Sep 04, 2026

ಮೈ-ಬೆಂ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ವೇ

ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ವೇಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Sep 04, 2026

ಸ್ಲಾಬ್‌ನ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಗಾಜು ಅಳವಡಿಕೆ

ಮೈ- ಬೆಂ ದಶಪಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬಿರುಕು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸ್ಲಾಬ್‌ನ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Sep 04, 2026

ಗಾಜು ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ

ಮಂಡ್ಯದ ಮದ್ದೂರು ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಜು ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Sep 04, 2026

ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ

ಮೈ- ಬೆಂ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ವೇನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Sep 04, 2026

ತೇಪೆ ಕಾರ್ಯ

ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಲಾಬ್ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಗಳಿಂದ ತೇಪೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Sep 04, 2026

ಬಿರುಕು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಗಾಜು ಅಳವಡಿಕೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಗಾಜು ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Sep 04, 2026

ವಾಹನ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ‌ನ ಸ್ಲಾಬ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Sep 04, 2026

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