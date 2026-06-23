ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರು, ಕೈಗಾಡಿಗಳು ಜಖಂ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಗೋಪುರದ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ರಂಗನಾಥ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೊ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಅಂಗಡಿಯ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಡಾನೆ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಗಾಡಿ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಡಾನೆ ಕೈಗಾಡಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿಗೆ ಕೈಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಡ ರಾತ್ರಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.