ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವರುಣ, ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಿರುಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಚುರುಕು ಪಡೆದಿರುವ ಮುಂಗಾರಿನಿಂದಾಗಿ ಕೊಡಗು ಭಾಗದ ನದಿ, ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವರ್ಷಧಾರೆ ಕಂಡು ಕೊಡಗಿನ ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ.
ಮಳೆಯಾರ್ಭಟದಿಂದಾಗಿ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳೆ ಕೈತಪ್ಪಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯು ನೀರಿಗೂ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದೆಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿರುವುದು ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.