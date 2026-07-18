ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವರುಣ, ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ

Published by: Yashaswini V | Jul 18, 2026

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಿರುಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 18, 2026

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 18, 2026

ಮತ್ತೆ ಚುರುಕು ಪಡೆದಿರುವ ಮುಂಗಾರಿನಿಂದಾಗಿ ಕೊಡಗು ಭಾಗದ ನದಿ, ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 18, 2026

ವರ್ಷಧಾರೆ ಕಂಡು ಕೊಡಗಿನ ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 18, 2026

ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 18, 2026

ಮಳೆಯಾರ್ಭಟದಿಂದಾಗಿ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 18, 2026

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್‌, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳೆ ಕೈತಪ್ಪಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯು ನೀರಿಗೂ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದೆಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿರುವುದು ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 18, 2026

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