ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಡಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ

Published by: Yashaswini V | Jun 24, 2026

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jun 24, 2026

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಳೆ

ಕಳೆದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ, ಸುಂಟಿಕೋಪ್ಪ, ಮದೆನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jun 24, 2026

ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆರಂಭವಾದ ದಿಢೀರ್ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jun 24, 2026

ಮುಂಗಾರು ದುರ್ಬಲ

ಜೂನ್‌ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಶುರು ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಮುಂಗಾರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು.

Published by: Yashaswini V | Jun 24, 2026

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು.

Published by: Yashaswini V | Jun 24, 2026

ಇಂದು ಭಾರೀ ಮಳೆ

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jun 24, 2026

ಕೊಡಗಿನ ಮಳೆ

ಇಂದು (ಜೂನ್‌ 24, 2026) ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jun 24, 2026

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