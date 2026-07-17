ಬರಿದಾದ ಭರಚುಕ್ಕಿ.. ಹೊಗೆನಕಲ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ರುದ್ರನರ್ತನ

Published by: Yashaswini V | Jul 17, 2026

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಜಲಪಾತಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೊಬಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 17, 2026

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತ ಮತ್ತು ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದ್ದ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಸದ್ಯ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 17, 2026

ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭೋರ್ಗರೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಜಲಪಾತಗಳು ಇದೀಗ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿವೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 17, 2026

ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾದರೆ ಸಾಕು ಮೈತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಲಪಾತಗಳು ಇದೀಗ ಬರಿದಾಗಿವೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 17, 2026

ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಭರಚುಕ್ಕಿ, ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯಂತೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಕೊರಕಲು ದರ್ಶನ.

Published by: Yashaswini V | Jul 17, 2026

ಕೆಆರ್‌ಎಸ್, ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ಯತೇಚ್ಛ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರಷ್ಟೇ ಭೋರ್ಗರೆಯುವ ಜಲಪಾತ

Published by: Yashaswini V | Jul 17, 2026

ಮುಂಗಾರು ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಭಣಭಣ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಗೆನಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ರುದ್ರನರ್ತನವೇ ಮಾಯವಾದಂತಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 17, 2026

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