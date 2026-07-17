ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಜಲಪಾತಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೊಬಗು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತ ಮತ್ತು ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದ್ದ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಸದ್ಯ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿದೆ.
ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭೋರ್ಗರೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಜಲಪಾತಗಳು ಇದೀಗ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿವೆ.
ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾದರೆ ಸಾಕು ಮೈತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಲಪಾತಗಳು ಇದೀಗ ಬರಿದಾಗಿವೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಭರಚುಕ್ಕಿ, ಹೊಗೆನಕಲ್ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯಂತೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಕೊರಕಲು ದರ್ಶನ.
ಕೆಆರ್ಎಸ್, ಕಬಿನಿ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ಯತೇಚ್ಛ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರಷ್ಟೇ ಭೋರ್ಗರೆಯುವ ಜಲಪಾತ
ಮುಂಗಾರು ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಭಣಭಣ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಗೆನಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ರುದ್ರನರ್ತನವೇ ಮಾಯವಾದಂತಿದೆ.