ಕೊಡಗಿನ ಪೆರುಂಬಾಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ

Published by: Yashaswini V | Jun 18, 2026

ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ

ಕೊಡಗಿನ ಪೆರುಂಬಾಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಕಾರು ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jun 18, 2026

1 ಸಾವು, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ

ಕೊಡಗಿನ ಪೆರುಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Published by: Yashaswini V | Jun 18, 2026

ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದವ ಮಸಣಕ್ಕೆ

ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ&ಕಾರು ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jun 18, 2026

ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ಮೃತ

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಯುವಕನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ನಗರ ನಿವಾಸಿ ರೋಹಿತ್(28) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jun 18, 2026

ಗಾಯಾಳುಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ

ಇನ್ನೂ ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮೃತ ರೋಹಿತ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jun 18, 2026

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಅಪಘಾತ

ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jun 18, 2026

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ವೀರಾಜಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jun 18, 2026

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