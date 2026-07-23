ಕೊಡಗಿನ ಶನಿವಾರಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

Published by: Yashaswini V | Jul 23, 2026

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶನಿವಾರಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಹೊತ್ತೋಯ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 23, 2026

ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಸಮೀಪದ ಹೊಸಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 23, 2026

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಚಿರತೆ ಹೊತ್ತೋಯ್ದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 23, 2026

ಚಿರತೆ ನಾಯಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಗಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 23, 2026

ಹೊಸಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಆಲೂರು, ಮಾಲಂಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 23, 2026

ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಚಿರತೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 23, 2026

ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ‌ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Published by: Yashaswini V | Jul 23, 2026

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