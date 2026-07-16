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ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ತಡೆದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಡಾನೆ!.. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು?

Wild elephant Attack: ಆಹಾರ ಅರಸಿ ನಡುರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಲಾರಿ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 16, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:03 PM IST
ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ತಡೆದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಡಾನೆ!.. ಮುಂದೇನಾಯ್ತು?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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