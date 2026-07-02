/ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ ವೃದ್ಧೆಯ ಭೀಕರ ಅಂತ್ಯ! ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನ ದೋಚಿದ ಮಹಿಳೆ-ಪ್ರಿಯಕರ ಜೈಲು ಪಾಲು!

Ramanagara Murder Case: ಕೇವಲ ₹20 ಸಾವಿರ ಸಾಲದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಆಕೆಯ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಕರನ ನೆರವಿನಿಂದ ಶವವನ್ನ ರೈಲು ಹಳಿ ಬಳಿ ಎಸೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಬಸವನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ (75) ಕೊಲೆಯಾದ ವೃದ್ಧೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಾ (36) ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಮಹೇಶ್ (42) ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ₹5.45 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 39 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಪತಿ ಮಾದಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರಿಂದ ₹20 ಸಾವಿರವನ್ನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹600 ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಜೂನ್ 15ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಕೇಳಲು ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಗಿರಿಜಾ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಗಿರಿಜಾ ವೃದ್ಧೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶವವನ್ನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಶವವನ್ನ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ ರೈಲು ಹಳಿ ಸಮೀಪ ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇದರಿಂದ ಘಟನೆ ಅಪಘಾತದಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಗಿರಿಜಾ ಕೂಡ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತೆ ನಟಿಸಿ, "ಸುಶೀಲಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಾಲದ ಹಣ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನುಮಾನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮರುದಿನ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಅವರು ತಾಯಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಐದು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ರೈಲು ಹಳಿ ಸಮೀಪ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅದನ್ನ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರದ್ದೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು.
ಮೃತದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ ಸರ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಸಾಲದ ಹಣದ ವಿಚಾರವೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು.
ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಭೇದಿಸಿರುವ ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಹಾಗೂ ದರೋಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನು ವಿಧಿಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.