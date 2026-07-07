/ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂದಿದ್ದೇ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಯ್ತು! ಪ್ರಿಯಕರ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

Mandya Murder Case: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ಅಪರಾಧದ ಭೀಕರ ಮುಖವನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪರಿಚಯ ಕೊನೆಗೆ ಕೊ*ಲೆ, ಮೃತದೇಹ ಸುಡುವುದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಭರವಸೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಕೊಲೆಯಾದರೆ, ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಳಿನಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಳಿನಿಗೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂಬಾತನ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪರಿಚಯ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ, ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಉದ್ಯಾನವನ, ಸಿನಿಮಾ, ಮಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ನಳಿನಿ ರಾಜಶೇಖರನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಿರದ ರಾಜಶೇಖರ, ನಳಿನಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದನೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಳಿನಿಯನ್ನ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ರಾಜಶೇಖರ್, ಆಕೆಯನ್ನ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜವನಹಳ್ಳಿಗುಡ್ಡದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂಬ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದವು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಶೇಖರನ ವಾಹನದ ಚಲನವಲನವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಮೃತ ನಳಿನಿಯ ದೇಹವನ್ನ ಕಾರಿನ ಮುಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿವೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಶೇಖರನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಆತ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಂಧನವಾಗುವ ಭಯ ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಜೂನ್ 28ರಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎಂತಹ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.