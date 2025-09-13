ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ನಾಶ: ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ಚೀರಾಡಿದ ರೈತರು

Wild Elephant: ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟು ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರಮಾಪುರ-ಮೂಡಗೂರು ಮಧ್ಯೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಪರಮಾಪುರದಿಂದ ಮೂಡಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಳಿರುವ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ನಂದೀಶ್ ಎಂಬ ರೈತರ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಫಸಲುಗಳ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ಕಬ್ಬು ಕೂಡ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ.
ಕಾಡಾನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಥವಾ ಕುಂದಕೆರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದನ್ನು ಕಂಡ ರೈತರು ಆನೆ ನೋಡಲು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ಚೀರಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಅರಿತ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಫರ್ ಜೋನ್ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಡಿಆರ್ ಎಫ್ ಓ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಅಡಗಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ಆನೆ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.