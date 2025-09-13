English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ನಾಶ: ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ಚೀರಾಡಿದ ರೈತರು

Elephant Destroyed Crops: ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿಗೆ ರೈತರ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಬ್ಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 13, 2025, 09:12 PM IST
  • ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳ
  • ಕಾಡಾನೆ ದಾಂದೆಲೆಗೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆ ನಾಶ
  • ಆನೆ ನೋಡಲು ಜಮೀನುಗಾಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ರೈತರು

Trending Photos

ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
camera icon8
diwali gift for epf members
ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಡಿದೆಡ್ಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ನಿ
camera icon6
Renu Desai Strong Warning
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಡಿದೆಡ್ಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ನಿ
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
jiya jale song
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನಕನಕ: ನಿಂದಿಸಿದವರೇ ಮೆರೆಸುವ ಕಾಲ
camera icon6
Hamsa Raja Yoga
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನಕನಕ: ನಿಂದಿಸಿದವರೇ ಮೆರೆಸುವ ಕಾಲ
ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ನಾಶ: ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ಚೀರಾಡಿದ ರೈತರು

Wild Elephant: ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟು ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರಮಾಪುರ-ಮೂಡಗೂರು‌ ಮಧ್ಯೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪರಮಾಪುರದಿಂದ ಮೂಡಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಳಿರುವ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ನಂದೀಶ್ ಎಂಬ ರೈತರ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಫಸಲುಗಳ ಜಮೀನಿನ‌ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ‌ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು ಕಬ್ಬು ಕೂಡ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಜಾಂಬವಂತ, ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಜನರು

ಕಾಡಾನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ‌ಅಥವಾ ಕುಂದಕೆರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಈ‌ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದನ್ನು ಕಂಡ ರೈತರು ‌ಆನೆ ನೋಡಲು ‌ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ಚೀರಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಅರಿತ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಫರ್ ಜೋನ್ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಉಪಟಳ: ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೇ ಬೋನಿಗೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ ರೈತರು

ಈ‌ ಸಂಬಂಧ ಡಿಆರ್ ಎಫ್ ಓ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಅಡಗಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಬಳಸಿ ಆನೆ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Elephant Destroyed Cropswild elephant attackelephant attackGundlupet buffer zoneforest authorities

Trending News