ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಅರಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ, ಅಶ್ವರೋಹಿ ದಳದಿಂದ ತಾಲೀಮು

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025 : ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲಿರುವ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 13, 2025, 11:07 PM IST
  • ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025
  • ಅರಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ
  • ಅಶ್ವರೋಹಿ ದಳದಿಂದ ತಾಲೀಮು

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಅರಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ, ಅಶ್ವರೋಹಿ ದಳದಿಂದ ತಾಲೀಮು

ಮೈಸೂರು : ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಅರಮನೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ‌ ನೋಡಿ.

ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲಿರುವ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ. ಎಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ರಿಹರ್ಸಲ್. ಹೌದು, ಜಂಬೂಸವಾರಿ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಸಿದ್ದತಾ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಅರಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ, ಅಶ್ವರೋಹಿದಳದಿಂದ ತಾಲೀಮು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದತಾ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕಾರ್, ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನೇಕಲ್‌ನ 2 ದೇವಾಲಯದ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ

ಗಣ್ಯರ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು, ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗ, ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಡಿಸಿಪಿಗಳಾದ  ಬಿಂದುಮಣಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಸುಂದರರಾಜ್, ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ, ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಎ.ಮಾರುತಿ ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 

ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ನೋಡೋದೆ ಚೆಂದ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸಕಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ‌ ಮಧ್ಯೆ ಮೈಸೂರು ದೀಪಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಲು ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ಅನ್ನೋ ಸಾಲು ಹೇಳಲು ಕಾತುರದಿಂದ‌ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿರೋದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Mysuru Dasara 2025: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ನೋಡೋಕೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್‌ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ.? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

