ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಅರಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ, ಅಶ್ವರೋಹಿ ದಳದಿಂದ ತಾಲೀಮು

ಮೈಸೂರು : ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಅರಮನೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲಿರುವ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ. ಎಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ನಡೆದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ರಿಹರ್ಸಲ್. ಹೌದು, ಜಂಬೂಸವಾರಿ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಸಿದ್ದತಾ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅರಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ, ಅಶ್ವರೋಹಿದಳದಿಂದ ತಾಲೀಮು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದತಾ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕಾರ್, ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಗಣ್ಯರ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು, ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗ, ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಡಿಸಿಪಿಗಳಾದ ಬಿಂದುಮಣಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಸುಂದರರಾಜ್, ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ, ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಎ.ಮಾರುತಿ ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ನೋಡೋದೆ ಚೆಂದ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸಕಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೈಸೂರು ದೀಪಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಲು ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ಅನ್ನೋ ಸಾಲು ಹೇಳಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿರೋದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
