ಮಂಗಳವಾರ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಡೂಟ ನೈವೇದ್ಯ

Gowri Habba: ಇಡೀ ದೇಶವೆ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಗೌರಿ- ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗೌರಿಹಬ್ಬ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಡೂಟ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದವರು ಕುರಿ, ಕೋಳಿಯ ಮಾಂಸದೂಟವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಗೌರಿಹಬ್ಬ ಬಂದರೇ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತರು ಮಾಂಸದ ನೈವೇದ್ಯ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಗೌರಿಹಬ್ಬ ಬಂದರೇ ಪಟ್ಟದರಾಣಿ ಭಕ್ತರು ಮಾಂಸದ ಎಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗೌರಿ ಪೂಜಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವೇ ಸರಿ.