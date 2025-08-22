English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಸ್ತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಯಾಗಿ ಕುಳಿತ ಚಿರತೆ: ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Viral Video: ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗೋಡೆಯೊಂದರ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಹಾಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 22, 2025, 12:34 PM IST
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ

    ರಸ್ತೆ ತಡೆಗೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಚಿರತೆ
  • ಚಿರತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ

ರಸ್ತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಯಾಗಿ ಕುಳಿತ ಚಿರತೆ: ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Leopard Viral Video: ಬೆಂಗಳೂರು - ದಿಂಡಿಗಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗಡಿಭಾಗವಾದ ದಿಂಬಂ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ತಡೆಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ಹಾಯಾಗಿ ಕುಳಿತ ದೃಶ್ಯ ಗುರುವಾರ(ಆ. 21) ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ದಿಂಬಂನ 27ನೇ ತಿರುವಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಹಾಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Viral Video: ಸುಮ್ಮನೇ ಕೂತಿದ್ದ ಕೋತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ! ಹುಡುಗೀರು ಹಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಬಾಧೆ ಕೇಳೋರ್ ಯಾರು..

ರಸ್ತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಬಳಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಇಳಿದು ಕಾಡಿನತ್ತ ಮರಳಿದೆ. ಹಾಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಚಿರತೆಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್  ಚಾಲಕನಿಂದ ನಿದ್ರಾಭಂಗವಾದಂತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯರ ಸಹವಾಸವೇ ಸಾಕು ಎಂಬಂತೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Viral Video: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಚರಣೆಯಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹುಲಿ, ನವಿಲು! ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಕ್ಷಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ವ್ಯಾಘ್ರನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಇನ್ನು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿರತೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗೊಡೆ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. 

