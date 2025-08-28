English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಸಾಗಿದೆ‌ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಮಾರಾಟ

Ration News: ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 28, 2025, 10:32 AM IST
  • ಕಾಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸೇರ ಬೇಕಾದ ಅಕ್ಕಿ
  • ಬರೋಬ್ಬರಿ 450 ಕೆಜಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ, 61 ಕೆಜಿ ರಾಗಿ ಜಪ್ತಿ
  • ಚಿಕ್ಕಿಂದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ

Trending Photos

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಪದ್ಧತಿ! ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನೇ ಜೀವಂತವಾಗಿ ತಿಂದು ದೇಹದ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ
camera icon10
Korowai tribe
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಪದ್ಧತಿ! ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನೇ ಜೀವಂತವಾಗಿ ತಿಂದು ದೇಹದ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ
camera icon6
Gray Hair Remedies
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ... ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಶಾಪ್‌! ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌.. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್‌
camera icon6
DMart
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ... ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಶಾಪ್‌! ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್‌.. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್‌
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ಈ ದಿನದಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್? RBI ನಿಂದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ!!
camera icon9
500 rupee note ban
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನ ಈ ದಿನದಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್? RBI ನಿಂದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ!!
ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಸಾಗಿದೆ‌ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಮಾರಾಟ

Annabhagya Akki Sale: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲೂಕಿನ‌ ಚಿಕ್ಕಿಂದುವಾಡಿ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿದೆ. ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ  ಎಲ್ಲೆಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ  ಮತ್ತು  ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹೇಶ್ ಬಂಧಿತರು.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 451 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, 69 ಕೆಜಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಿಂದೂಗಳ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ: ಹೇಳಿಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ‌ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?  

ಬಂಧಿತರಿಂದ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಾನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು  ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕಳೆದ 80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಪೂಜಿಸೋದು!

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಸಾಮಂತಗೇರಿಯ ಮುಕ್ತಾರ್ ಪಾಷಾ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 361 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ, ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಬೈಕ್ ನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ration illegal salerationRation newsAnnabhagyaAkki

Trending News