ವಾಶ್ ರೂಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಥ*ಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ವಾಶ್ ರೂಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಥ*ಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಳಂದೂರಿನ ಎಸ್.ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಸೆ.16) ನಡೆದಿದೆ.
5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬಾತ ಹ*ಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಬಾಲಕ. ನಿನ್ನೆ (ಮಂಗಳವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರಗತಿ ವೇಳೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಎರಡ್ಮೂರಿ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಭಾನುಮತಿ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪಘಾತ: ಬಾಲಕಿ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಮೃತ
ಹೊಡೆತ ತಿಂದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನ ಎದೆ ಹಾಗೂ ಪೃಷ್ಠ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೆ ಬಂದು ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಳಂದೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ ವಿಚಾರ ಅರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಲಕನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ನಾಶ: ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ಚೀರಾಡಿದ ರೈತರು
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಾನುಮತಿ ಅವರನ್ನು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.