ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಚಂದ್ರ ಆರ್ಯಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಏನು?

Chandra Arya: ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾ ಮೂಲದವರಾದ ಚಂದ್ರ ಆರ್ಯ ಕೆನಡಾದ ಒಟ್ಟಾವಾದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇಯಲ್ಲ, ಸಂಸದರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗು ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಚಂದ್ರ ಆರ್ಯ ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

I am running for the position of Prime Minister of Canada.

Our nation faces structural challenges that require tough solutions.

We must make bold political decisions to secure prosperity for our children and grandchildren.

— Chandra Arya (@AryaCanada) January 12, 2025

— Chandra Arya (@AryaCanada) January 12, 2025